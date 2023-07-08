Çin'in en büyük tropikal yağmur ormanına araştırma

Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:40

Yapılan ön keşfe göre, parktaki tropikal yağmur ormanı alanı 426.900 hektara ulaşarak tropikal eyaletin toplam arazi alanının yüzde 12,1'ini oluşturdu.

NADİR TÜRLER BULUNUYOR

Çin'in en büyük balta girmemiş yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Hainan, dünyanın en nadir primatları olarak bilinen Hainan jibonları da dahil olmak üzere pek çok nadir ve nesli tükenmekte olan türü barındırıyor.

Araştırmaya göre parktaki orman örtüsü oranı yüzde 95,86 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Kapsamlı izleme projesinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu proje kapsamında, tropikal yağmur ormanlarının korunması ve restorasyonuna destek sağlanması amacıyla parktaki biyolojik tür çeşitliliğinin de analizi yapılacak.

Çin Bilimler Akademisi'nden bir akademisyen olan Tang Shouzheng, izleme projesinin milli parkın inşasına yardımcı olmak üzere yeni teknolojiler ve veri analizi sunacağını belirtti.