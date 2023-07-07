BM uyardı: 'İklim değişikliği kontrolden çıktı'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:16

Güncelleme: 07.07.2023 - 12:16

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son bir haftada ortalama dünya sıcaklıklarının kayıtlara geçen en sıcak hafta olduğu göstermesi üzerine "iklim değişikliğinin kontrolden çıktığını" söyledi.

António Guterres, kırılan dünya sıcaklık rekorlarına atıfta bulunarak, "İhtiyaç duyulan temel önlemleri geciktirmeye devam edersek, sıcaklıktaki son iki rekorun da gösterdiği gibi, felaket bir duruma doğru ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Ulusal Çevre Tahmin Merkezleri (NCEP) tarafından derlenen verilere göre, salı günü ortalama küresel hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ölçülen değerlere ilişkin "İklim değişikliği nedeniyle sıcak bir dönemde olduğumuzun farkındayız. El Niño ve sıcak yaz koşullarıyla birlikte, dünya genelinde birçok yerde rekor sıcak yüzey sıcaklıklarının kaydedildiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

BM, düzensiz bir hava modeli olan El Niño'nun geri dönüşünü salı günü doğruladı. Son büyük El Niño 2016 yılında yaşanmış ve 2016 yılı kayıtlara geçen en sıcak yıl olmuştu.