Çin'in geliştirdiği yapay zeka 5 saatte işlemci tasarladı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 08:24

Güncelleme: 06.07.2023 - 08:24

Çin'deki araştırmacılar, 5 saatten kısa sürede çalışan bir bilgisayar tasarlayabilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.

5 farklı kurumdan 19 bilgisayar bilimcisinden oluşan ekip, makinelerin insanlara benzer şekilde bilgisayar çipleri oluşturabileceğini kanıtlamak için yola çıkıp bu yapay zeka atılımını gerçekleştirdi.

'TASARIM BECERİSİ İNSANLARI DİĞERLERİNDEN AYIRIYORDU'

Independent Türkçe'nin aktardığı gelişmede araştırmacılar, bu başarının bir insan ekibinin başarabileceğinden bin kat daha hızlı gerçekleştirildiğini, bunun da kendi kendini geliştiren makinelerin inşasına yönelik büyük bir adımı işaret ettiğini öne sürdü.

Bilim insanları araştırmalarını detaylandırdıkları bir makalede, "Tasarım becerisi... insanlığı diğer hayvanlardan ve geleneksel makinelerden ayırıyor ve insan düzeyinde veya ötesinde tasarım yeteneklerine sahip makineleri geliştirmek uzun vadeli bir arayıştı" diye yazdı.

"Bir bilgisayarın beynini ve insanlığın şimdiye kadar tasarladığı dünyanın en karmaşık cihazlarından birini, merkezi bir işlem birimini (CPU) otomatik olarak tasarlamak için yeni bir yapay zeka yaklaşımı sunuyoruz."

Proje, Linux işletim sistemini çalıştırabilen ve doğrulama testlerinde yüzde 99,99 doğruluk elde edebilen endüstriyel ölçekli bir RISC-V CPU'nun tasarımını içeriyordu.

Yapay zeka, araştırmacıların insan ekiplerinin "tasarım zamanının ve kaynaklarının yüzde 60-80'inden fazlasını tükettiğini" söylediği tipik tasarım döngüsünün manuel programlama ve doğrulama sürecini atladı.

Yapay zeka ilk olarak 1945'te icat edilen ve von Neumann mimarisi adı verilen bir şeyi ortaya çıkararak bilgisayar tasarımını içeren keşifleri de kendi kendine yapabildi.

CPU'nun genel performansı, modern bilgisayarlara kıyasla nispeten mütevazı ve araştırmacılar, 1991 Intel 80486SX CPU'ya benzer bir seviyede performans gösterebileceğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, yapay zeka yaklaşımının geliştirilmesinin "tasarım döngüsünü önemli ölçüde kısaltarak yarı iletken endüstrisinde reform yapma" potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırma, "Pushing the limits of machine design: Automated CPU design with AI" (Makine tasarımının sınırlarını zorlamak: Yapay zekayla otomatik CPU tasarımı) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

Önde gelen yapay zeka çip üreticisi Nvidia, daha önce bilgisayar çipi tasarımlarını optimize etmek için yapay zeka kullanmış ve martta CPU'ların maliyetini ve performansını önemli ölçüde iyileştirebilecek yapay zeka destekli çip tasarımına yeni bir yaklaşım yayımlamıştı.