Çin'in güneybatısında yeni bir bükülmüş kanatlı parazit türü bulundu
Çin'de bilim insanları yeni parazit türleri buldu.
Çinli araştırmacılar Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Gaoligong Dağları'nda yeni bir bükülmüş kanatlı parazit türü keşfetti.
Araştırmacıların bulguları, uluslararası ZooKeys dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, iki yaban arısı türünde (Vespa velutina ve Vespa bicolor) bulunan parazitlerin, aynı türden olduğunu teyit etti. Mitogenomik verilerin ve morfolojik özelliklerin birleştirilmesinden sonra bu türün, Xenos cinsinin yeni bir türü olduğu belirlendi.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacı Li Xueyan, "Şu an itibarıyla Çin'de yaklaşık 30 bükülmüş kanatlı parazit türü bildirilmiş oldu" diye konuştu.
Güney Asya'daki Himalayalar ve büyük dağlar dahil biyoçeşitliliğe sahip üç alanı birbirine bağlayan Gaoligong Dağları, Çin'deki damarlı bitkilerin yaklaşık yüzde 17'sine, memelilerin yaklaşık yüzde 30'una ve kuşların yüzde 35'ine ev sahipliği yapıyor.
Fotoğraf: Gaoligong Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı/Xinhua
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