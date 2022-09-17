Çin'in Shenzhou-14 astronotları araç dışı faaliyetlere başladı
Shenzhou-14 astronotları Cai Xuzhe ve Chen Dong'un Cumartesi günü uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'dan araç dışı faaliyetler için çıktı.
Cai, 13.35'te (Beijing Saati) Wentian'ın hava kilidi kabininin kapağını açtı. CMSA, saat 15.33 itibarıyla Cai ve Chen'in dışarıda olduğunu duyurdu.
İkinci kez araç dışı faaliyet gerçekleştirildi
Böylece Shenzhou-14 astronotları ikinci kez araç dışı faaliyet gerçekleştirirken, Cai ilk kez buna katıldı. İkili, küçük mekanik kolun yardımıyla araç dışı yardım kollarının montajı ve yük devrelerinin genişletilmiş pompa setinin de aralarında olduğu pek çok araç dışı görevi yürütecek.
Ayrıca, araç dışı kurtarma kabiliyetini de kontrol edecek. CMSA'ya göre, EVA'lar sırasında astronot Liu Yang çekirdek modülün içinde kalarak ekip arkadaşlarını destekledi. Chen Dong ve Liu Yang, 2 Eylül'de Shenzhou-14 ekibinin ilk EVA'sını tamamlayarak Wentian'a dönmüştü.
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