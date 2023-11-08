Çinli astronotlar, uzayda sebze ve meyve yetiştirdi; nasıl oldu?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:42

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:42

Shenzhou 16 uzay aracıyla 30 Mayıs 2023'ten Tiangong'a gönderilen Jing Haipeng, Zhu Yangzhu, Gui Haichao adlı üç astronot, 31 Ekim'de dünyaya geri döndü.

Independent Türkçe'nin aktardığı görevi 27 Ekim'de istasyona fırlatılan Shenzhou 17 mürettabatına devretmeden önce astronotlar, uzayda yetiştirdiği sebze ve meyveleri tanıttı.

İlk olarak haziranda marul eken astronotlar, 4 parti mahsülü başarıyla elde etti. Ağustosta da kiraz, yeşil soğan ve domates ekildi.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi, araştırmacıların uzayda edilen mahsüllerin karşılaştırmasını sağlamak için Dünya'da da benzeri bir sistem kurdu.

Çevre Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi adı verilen sisteme ait yetiştirme aparatı, Çin'in geliştirdiği uzay çalışmalarına yarayacak uzun vadeli bir planın parçası.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden araştırmacı Yang Renze, "Gelecekte hızlı ve büyük ölçekli sebze yetiştirmeye odaklanacağız" dedi.

Yetiştirme aparatında büyütülen bitkiler, havadaki karbondioksiti emerek fotosentez yoluyla oksijen üretebiliyor ve ardından terleme yoluyla suyu yeniden üretip arıtıyor.

ÇİN'İN UZAY ÇALIŞMALARI GENİŞLİYOR

Uzay çalışmalarını hızlandıran Çin, 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" adı verilen proje kapsamında da Çin, gelecek on yıl içinde ayda araştırma üssü kullanmayı planlıyor.

Öte yandan istasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek hale gelmesi hedefleniyor.