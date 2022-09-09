Çinli bilim insanları yeni bir ay minerali keşfetti

09 Eylül 2022 Cuma, 16:02

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun (CAEA) Cuma günü birlikte yaptıkları açıklamada, Çinli bilim insanlarının Çin'in Chang'e-5 uzay göreviyle Ay'dan getirilen numuneler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda yeni bir ay minerali keşfettikleri belirtildi.

Yeni bir mineral olarak onaylandı

Bu, Çin'in Ay üzerinde keşfettiği ilk mineral olurken insanlığın Ay'da keşfettiği mineral sayısını altıya çıkardı. CAEA müdür yardımcısı Dong Baotong, bu keşfin Çin'i, Ay üzerinde yeni bir mineral keşfeden üçüncü ülke haline getirdiğini söyledi. Changesite-(Y) adı verilen yeni mineral bir tür renksiz saydam sütunlu kristal.

Yeni mineral, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin iştiraki olan Beijing Uranyum Jeoloji Araştırma Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi tarafından ay bazaltı parçacıklarının analiziyle keşfedildi. Changesite-(Y), Uluslararası Mineraloji Derneği'ne bağlı Yeni Mineraller, İsimlendirme ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından yeni bir mineral olarak onaylandı.