Civilization 7 için çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:39

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:39

Civilization serisinin en son oyunu 2016 yılında çıkmıştı. Yeni oyun ise merakla bekleniyordu ki Firaxis Games, Gamecom 2024 kapsamında oyun hakkında bazı ayrıntıları verdi. Sid Meimer's Civilization 7, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkacak. Oyunun erken erişim tarihi ise 6 Şubat.

CIVILIZATION 7 NASIL OLACAK?

Oyunun çıkacağı platformlar da açıkladı. Bu kapsamda PC ve Mac başta olmak üzere PS5/4, Xbox ve Nintendo Switch için oyun sunulacak.

Oyunun önceki serilerden farklı dinamikleri de olacak. Örneğin, Civilization oyunlarında tarihte yaşamış ünlü bir lider seçip, senaryo boyunca oyuncuların buna bağlı kalarak ilerlemesi gerekiyordu. Yeni oyunda, oyuncular her çağın başında daha önce başardıkların üzerine inşa etmeye devam edebilecek yeni bir medeniyet seçebilecek.

İstenirse, tarihsel olarak doğru olmayan lider eşleşmeleri de yapabiliyor.

Civilization 7'nin PC, PS5 ve Xbox için standart sürümü 69,99 dolara çıkış yapacakken, Nintendo Switch için 59,99 dolara çıkış yapacak. Deluxe sürümde ise PC, PS5 ve Xbox için 99,99 dolar, Switch tarafnıda 89,99 dolar ödeme yapmak gerekecek.