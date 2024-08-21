Popüler keçi simülatörünün yeni oyunu geliyor! İşte ayrıntılar

Sevilen keçi simülatörü Goat Simulator Remastered, bütün platformlar için çıkış yapacak. İşte tüm ayrıntılar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:26
Popüler keçi simülatörünün yeni oyunu geliyor! İşte ayrıntılar
Abone Ol google-news

Coffee Stain Studios, 2014 yapımı Goat Simulator oyununun yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Yenilenen sürüm, kaotik oyunu PC başta olmak üzere, PlayStation 5, Xbox Series X ve S için getiriyor. 

GOAT SIMULATOR REMASTERED ÇIKIYOR

Oyunun bu yenilenmiş versiyonunda PC için yayınlanan tüm DLC'ler yer alacak. Goat MMO, Goat Z gibi eklentilerin yanı sıra mobil sürümde yer alan GoatVille High haritası da bu yenilenmiş versiyonda bulunacak.

Kullanıcıların oyun içinde keçi seçimlerindeki geçişleri ve oyun içindeki grafikler de yenilendi. Oyun 10. yıl dönümünde çıkış yapacak ancak henüz net bir tarih bulunmuyor. Bu yıl bitmeden kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Oyunun sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5 4690k
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5 9400F
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 (8GB VRAM)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan


Goat Simulator remastered haberleri

İlgili Haberler

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu
PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?

PlayStation Plus’a eylülde hangi oyunlar ekleniyor?
Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun belli oldu

Epic Games'in ücretsiz verdiği yeni oyun belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler