Popüler keçi simülatörünün yeni oyunu geliyor! İşte ayrıntılar

Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:26

Güncelleme: 21.08.2024 - 16:26

Coffee Stain Studios, 2014 yapımı Goat Simulator oyununun yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Yenilenen sürüm, kaotik oyunu PC başta olmak üzere, PlayStation 5, Xbox Series X ve S için getiriyor.

GOAT SIMULATOR REMASTERED ÇIKIYOR

Oyunun bu yenilenmiş versiyonunda PC için yayınlanan tüm DLC'ler yer alacak. Goat MMO, Goat Z gibi eklentilerin yanı sıra mobil sürümde yer alan GoatVille High haritası da bu yenilenmiş versiyonda bulunacak.

Kullanıcıların oyun içinde keçi seçimlerindeki geçişleri ve oyun içindeki grafikler de yenilendi. Oyun 10. yıl dönümünde çıkış yapacak ancak henüz net bir tarih bulunmuyor. Bu yıl bitmeden kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Oyunun sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 4690k

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti (4GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri