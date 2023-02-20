6 yılın ardından Civilization 7'nin geliştirildiği duyuruldu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:38

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:38

Strateji oyunları tarafında bilinen oyunlardan olan Civilization için 6 yılın ardından yedinci oyunun geliştirilmesi aşamasında olduğu bir duyuru geldi.

Yeni oyun hakkında çok az detay paylaşılmış olsa da geliştirici ve tasarımcı tarafında bazı değişikliklerin olduğu aktarıldı. Böylelikle oyunun çehresi biraz değişebilir.

OYUN HAKKINDA ELİMİZDE ÇOK BİLGİ YOK

Oyunun geliştirilme aşamasında farklı kişilerin devreye gireceği, önceki oyunlardaki bazı detayların devam edeceği, bazılarının da değişeceği konuşuluyor. Bir önceki oyunun 2016 yılında çıktığı göze alındığında ise yeni oyunda özellikle grafik tarafında önemli geliştirmeler olacak.