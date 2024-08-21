Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 21.08.2024 - 15:36

Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine temmuz ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre 4 yeni oyun listeye dahil olurken 3 oyun platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS İÇİN AĞUSTOS AYINDA GELECEK OYUNLAR

Yayınlanan liste temmuz ayının ikinci haftasından sonra tekrar güncelleniyor. Ağustos ayının son haftasında eklenecek oyunlar da ilerleyen günlerde belli olacak.

Buna göre resmi olarak açıklanan liste şu şekilde:

Atlas Fallen (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 22 Ağustos Core Keeper (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 27 Ağustos Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta - 30 Ağustos Star Trucker (Bulut, konsol ve PC) - 3 Eylül

Platformdan 31 Ağustos itirabıyla ayrılacak oyunlar

Atomic Heart Guilty Gear - Strive NBA 2K24

Xbox Game Pass'e temmuz ayında eklenen oyunlar