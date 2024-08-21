Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass için her ay bazı oyunlar geliyor ve bazı oyunlar platformdan ayrılıyor. İşte ağustos ayında gelecek ve ayrılacak oyunlar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 15:36
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu
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Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine temmuz ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre 4 yeni oyun listeye dahil olurken 3 oyun platformdan ayrılıyor. 

XBOX GAME PASS İÇİN AĞUSTOS AYINDA GELECEK OYUNLAR

Yayınlanan liste temmuz ayının ikinci haftasından sonra tekrar güncelleniyor. Ağustos ayının son haftasında eklenecek oyunlar da ilerleyen günlerde belli olacak.

Buna göre resmi olarak açıklanan liste şu şekilde:

  1. Atlas Fallen (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 22 Ağustos
  2. Core Keeper (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) - 27 Ağustos
  3. Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta - 30 Ağustos
  4. Star Trucker (Bulut, konsol ve PC) - 3 Eylül

Platformdan 31 Ağustos itirabıyla ayrılacak oyunlar

  1. Atomic Heart
  2. Guilty Gear - Strive
  3. NBA 2K24

Xbox Game Pass'e temmuz ayında eklenen oyunlar

  1. Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC)
  2. Flock (Bulut, Konsol ve PC)
  3. Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC)
  4. Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC)
  5. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC)

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