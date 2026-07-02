Anthropic en güçlü ve en yeni yapay zeka modeli olan Fable 5 için Beyaz Saray'dan izin aldı ve yapay zeka tanıtıldı. Peki, Claude Fable 5 nedir? Claude Fable 5 nasıl kullanılır? Claude Fable 5 ücretli mi?

CLAUDE FABLE 5 NEDİR?

Claude Fable 5, Anthropic tarafından geliştirilen, "Mythos sınıfı" olarak adlandırılan en yetenekli yapay zekâ dil modellerinden biridir. Özellikle yazılım geliştirme, karmaşık veri analizi, otonom aracılar (agentic görevler) ve bilimsel araştırmalarda çok yüksek başarı gösterir.

CLAUDE FABLE 5'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yazılım mühendisliğinde çok adımlı, karmaşık projeleri tek seferde anlayıp büyük kod tabanlarında üst düzey düzeltmeler yapabilir.

Kullanıcının verdiği komutlardaki taleplerin (ne demek istediğinin) ince detaylarını kavrayarak yönlendirme yapmadan kapsamlı sonuçlar üretir

Üstün işlem gücü ve performansına rağmen, önceki nesil modellere (Claude Opus 4.8 vb.) kıyasla daha yüksek maliyetli (yaklaşık 2 katı) bir token tüketimine sahiptir.

Sistemin siber saldırı, kimya veya biyoloji gibi hassas konularda kötüye kullanılmasını önleyen ağır güvenlik önlemlerine sahiptir.

FABLE 5 VE MYTHOS 5 ARASINDAKİ FARK NE?

Fable 5, halka açık kullanıcılara sunulan filtrelenmiş sürümdür. Mythos 5 ise, aynı temel modele sahip olmasına rağmen güvenlik kısıtlamaları (çift kullanımlı kimya veya siber güvenlik analizleri gibi alanlarda) daraltılmış veya kaldırılmış; yalnızca özel yetkilendirmesi olan araştırmacılara (kurumlara) sunulan versiyondur.