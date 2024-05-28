Çoğunlukla çuvallıyor: ChatGPT, programlamada sınıfta kaldı

Yazılımcılar kod yazarken ChatGPT'ye danışmayı tercih ediyor. ChatGPT'nin kod yazmak konusunda pek de başarılı olmadığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:51
Çoğunlukla çuvallıyor: ChatGPT, programlamada sınıfta kaldı
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Copilot, Gemini ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarını kullanmanın en büyük avantajlarından biri, kodlama konusunda hızlı cevaplar almak. Bu yüzden yazılımcılar bu yapay zeka işini fazlasıyla seviyorlar.

CHATGPT YAZILIMLA İLGİLİ SORULARA YANLIŞ CEVAPLAR VERİYOR

Chip'in aktardığı yakın tarihli bir rapor, ChatGPT'nin programlama sorularına birçok yanlış yanıt sunduğunu iddia ediyor. Mayıs ayının başlarında düzenlenen Bilgisayar - İnsan Etkileşimi Konferansı sırasında sunulan bir rapora göre, Purdue Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yanıtlanması için ChatGPT'ye gönderilen 517 yazılım sorusunun cevabını kontrol etti. Ancak sonuçlar çok iç açıcı değildi.

Purdue Üniversitesi ekibi, ChatGT'nin bu programlama sorularına yüzde 52 oranında yanlış yanıtlar verdiğini tespit etti.

Daha kötüsü, yazılımcılar arasında yapılan sorgulamaya göre, yüzde 35'inin yapay zekadan gelen kodlara güvendiklerini ortaya koyuyor. Hatta yazılımcıların yüzde 39'u, yapay zekanın yaptığı hataları tespit edemiyor.

Bu araştırma yapay zekanın henüz insanların yerini almaya hazır olmadığını gösteriyor. Ama içiniz rahat etmesin, zira yapay zekanın ilerleme hızını düşünecek olursak, bu hataların ortadan kalkması ve yapay zekanın mükemmel bir yazılımcı olması çok uzun sürmeyebilir.


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