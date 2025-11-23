Çok konuşulacak yeni özellik: X, kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başladı

X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların hesapları hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak “Bu hesap hakkında” adlı yeni bir özelliği devreye aldı.

Bu özellikle birlikte kullanıcıların hesaplarının oluşturulduğu ülke, mevcut konumu, kullanıcı adı değişiklik geçmişi ve hesabın web veya uygulama mağazası üzerinden bağlandığı bilgiler görüntülenebiliyor.

TÜM KULLANICILARDA GÖRÜNÜR HALE GELDİ

Sosyal medya platformu X'in kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu gösteren özelliği tüm hesaplarda görünür hale geldi.

23 Kasım 2025 itibarıyla özellik tüm kullanıcılarda aktif hale geldi. Kullanıcılar, bir hesabın profil kısmında “Katılma tarihi” bölümünü seçerek o kişinin bulunduğu ülkeyi görebiliyor.

X’in ürün direktörü Nikita Bier, ekim ayında yaptığı açıklamada, platformda okunan içeriklerin doğrulanabilir olması gerektiğini belirterek şunları söylemişti:

“X’te içerik okuyan herkes, bilginin doğruluğunu kontrol edebilmelidir. Bu, dünyada olup biten önemli konuları anlamak için kritik.”

PROFİLDE DAHA FAZLA BİLGİ GÖRÜLECEK

Yeni güncelleme sayesinde profil sayfalarında hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu, hangi ülkede bulunduğu, kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı gibi bilgiler görülebiliyor.

MANİPÜLASYONLA MÜCADELE İDDİASI

Bu özellikten yana olanlar, ülke bilgisi sayesinde sahte kullanıcıların, manipülasyon amaçlı hesapların ve yabancı propaganda kaynaklarının daha kolay tespit edileceğini düşünüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, konum bilgilerinin ifşa edilmesinin gizlilik sorunları yaratabileceğini savunuyor.

Bu kaygılar nedeniyle X, kullanıcılara ülke yerine yalnızca kıta veya bölge göstermeyi seçme imkanı da tanıdı.