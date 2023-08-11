Çok okuyan çocukların beyni daha iyi gelişiyor

Yayınlanma: 11.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 03:00

Psychological Medicine dergisinde yayımlanan çalışma için araştırma ekibi, erken yaşta çok okumanın, beyin gelişimi, bellek yetisi ve daha sonraki ruh sağlığı üzerinde ne şekilde etki yaptığını araştırdı. Bunun için de ABD’de çocukların beyin gelişimi ve çocuk sağlığıyla ilgili 10 çocukla yapılan uzun vadeli ABCD araştırmasının verilerinden yararlanıldı. Veriler, klinik söyleşilerden, bellek testleri ve beyin taramalarına kadar uzanıyor. Ekip, dokuz yaşına kadar boş zamanlarında okumaya başlayan ergenleri, daha sonra okumaya başlayan ya da hiç okumayan ergenlerle karşılaştırdı.

İKİ ÖNEMLİ SONUÇ

Analizlerde ailelerin sosyoekonomik geçmişi gibi faktörler de dikkate alındı. 10 bin 243 katılımcının yüzde 48’i, zevk için okuma konusunda çok az deneyime sahipti veya daha sonra okumaya başlamıştı. Katılımcıların diğer yarısı ise araştırmanın başlangıcında üç ila on yıldır okuyordu. Okul dışında da erken yaşta okumaya başlayan gençler bilişsel testlerde daha başarılı oldular. Araştırma çocuklukta okuma ve gençlikte örneğin bellek ve dil gelişimi testleri arasında kuvvetli bir bağlantıyı ortaya koydu. Ayrıca çocukluk döneminde zevk için okuyan gençler, aynı zamanda okulda daha başarılı ve daha iyi konsantrasyon yetisine sahip oluyor. Beyin taramalarında da çok okuyan çocuklarda, bilişsel fonksiyonlarda önemli roller üstlenen bölgelerin biraz daha büyük olduğu fark edildi. Uzmanlara göre çocukluk döneminde en iyi okuma süresi haftada on iki saat. Bu şekilde beyin yapısı gelişiyor.

Psychological Medicine 28.06.2023.