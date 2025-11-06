Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çok tutulmayan iPhone Air modelinin yenisinin nasıl olacağı sızdırıldı

6.11.2025 19:45:00
Haber Merkezi
En ince yapılı iPhone olarak tanıtılan iPhone Air, beklentilerin ötesine geçememişti. Çok fazla talep görmeyen modelin ikincisi yolda. Peki nasıl olacak?

Apple eylül ayında yeni iPhone'larını tanıtmıştı. Burada çok ince gövdesiyle öne çıkan iPhone Air modeli şirketin beklentilerinin aksine çok da talep görmedi. Hatta, üretim hattında iPhone 17 Pro'ların üretimi artırıldı, iPhone Air modellerinin üretimi düşürüldü. Ancak Apple telefonun ikincisi için çalışmalara başladı. 

iPHONE AIR 2 İÇİN ORTAYA ATILAN İLK İDDİA

iPhone Air 2'nin nasıl olacağı ise bazı sızıntılarla ortaya çıktı. 

iPhone Air'ın ilk modelinde yer alan tek kamera kurulumu, Air 2'de iki lense çıkartılabilir. Daha önce de sızıntılarıyla öne çıkan Digital Chat Station tarafından ortaya atılan Air 2'de farklı birkaç teknik değişiklik daha yapılabilir.

Gelecek yılın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone Air 2'nin 48 MP ana kamera ve 48 MP Fusion ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. 

