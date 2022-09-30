Covid-19 ölümlerinin nedeni bir gen varyantı olabilir
Covid-19 salgını milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Haliyle geliştirilen aşılardan, farklı varyantlarına kadar gündem olmaya devam ediyor.
Covid'in belki de en kafa karıştırıcı tuhaflığı, bazı bireylerde ufak ve grip benzeri belirtiler şeklinde kendini gösteren etkilerin başka insanlarda ciddi hastalığa, sakatlığa ve hatta ölüme yol açabiliyor olması. Geçtiğimiz hafta Nature bülteninde yayımlanan yeni bir makale ise bu ikilemin altında yatan genetik etmenleri açıklayabilir.
GEN VARYANTINI DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE ÜÇÜ TAŞIYOR
Populer Science'te yayımlanan yazıda araştırmacılar daha önce Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen gen varyantlarına sahip fareler Covid enfeksiyonu kaptığı zaman, bu farelerin ölüm tehlikesinin daha yüksek olduğunu göstermişler.
Ayrıca geçmişe dönük yürütülen başka bir analiz, aynı gen varyantlarını taşıyan hastaların salgın sırasında Covid sebebiyle ölme ihtimalinin de daha yüksek olduğunu akla getiriyor. Bu gen varyantlarını dünya nüfusunun yüzde üçü taşıdığından, bulgular küresel çapta yüz milyonlarca kişi için sonuçlar doğurabilir.
Rockefeller Üniversitesinde çalışan Profesör Sohail Tavazoie, “Yaş, cinsiyet ve diyabet gibi belli ön koşulların zararlı etki tehlikesini artırdığı biliniyor” diyor. “Fakat bu etmenler, Covid sonuç tayfını tamamen açıklamıyor. Böylesine yaygın genetik bir varyantın Covid ölümleriyle ilişkilendirildiğini ilk defa görüyoruz.”
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