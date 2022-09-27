Kanada Covid-19 sınır ve karantina kısıtlamalarını kaldırıyor

27 Eylül 2022 Salı, 17:39

Kanada Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan basın bülteninde, ülkenin Omicron BA.4 ve BA.5 varyantlarının neden olduğu dalgayı büyük ölçüde atlattığını gösteren modellemeler, yüksek aşılama oranı, düşük hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra takviye aşılar, hızlı testler ve Covid-19 tedavileri dahil olmak üzere çok sayıda etmenin sınır tedbirlerinin kaldırılmasını kolaylaştırdığını ortaya koydu.

Basın bildirisine göre, artık yolcular ArriveCAN uygulaması ve internet sitesi üzerinden halk sağlığı bilgisi vermek, aşı olduğuna dair kanıt sunmak, varış öncesi veya varışta test yaptırmak, Covid-19 bağlantılı karantina veya tecrit altında kalmak ve Kanada'ya varışlarında Covid-19 belirtisi gösterip göstermediğini bildirmek zorunda kalmayacak.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı da mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. 1 Ekim'den itibaren yolcular hava ve demiryolu ile seyahat edebilmek için sağlık kontrolünden geçmek veya uçak ve trenlerde maske takmak zorunda kalmayacak. Deniz yoluyla seyahatlere ilişkin tedbirler de kaldırılıyor.

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, "Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerinin soğuk aylar boyunca yayılmaya devam etmesini bekliyoruz, dolayısıyla herkesi takviye dozlar da dahil olmak üzere Covid-19 aşılarını güncel tutmaya ve diğer halk sağlığı tedbirlerine uymaya davet ediyoruz" dedi.

Basın bülteninde, maske zorunluluğunun kalkmasına rağmen tüm yolculara, yolculukları sırasında yüksek kaliteli ve yüze tam oturan maskeler takmalarının şiddetle tavsiye edildiği kaydedildi.