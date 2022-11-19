CS:GO'da Dust 2 haritası profesyonel maçlardan kaldırıldı!
Eski popülerliği olmasa da CS:GO'nun profesyonel turnuvalardaki haritaları arasından 'Dust 2' kaldırıldı.
Oyun dünyasının en sevilenleri arasında yerini alan Valve ve Hidden Path tarafından geliştirilen Counter-Strike: Global Offensive oyun içindeki geliştirmelerle bir süredir gündemdeydi. Şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı.Oyunun en popüler haritası olan Dust 2 profesyonel maç havuzundan çıkarıldı, bu harita yerine Anubis getirildi.
CS:GO'DAN DUST 2 HARİTASI KALDIRILDI YERİNE ANUBIS GELDİ
CS:GO’nun efsane haritası Dust 2, profesyonel turnuvalardaki maç havuzundan kaldırıldı ve yerine Anubis haritası getirildi. Profesyonel tarafta oyunseverlerin karşısına çıkan CS:GO uzun zamandır yerini başka oyunların almasıyla eskisi kadar etkisini sürdüremiyor.
Dust 2 haritası bilindiği üzere Counter-Strike'ın en ikonik haritasıdır. Haritanın kaldırılmasının hemen ardından gelen açıklamayla Anubis haritası oyuna eklendi.
Dust 2'nin eski ve küçük bir harita olmasından dolayı oyundan kaldırıldığının altı çizildi.
Profesyonel oyuncuların müsabakalarında göremeyecek olsak da Dust 2 halen, basit eğlence, ölüm maçı ve rekabetçi maçlarda seçilebiliyor.
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