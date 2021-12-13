Cumbre Vieja, 'La Palma Adası'nda en uzun süre aktif olan yanardağ' oldu
La Palma'da 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja, 1585'te 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek Ada'da en uzun süre aktif kalan volkan oldu.
Avrupa Birliği'nin (AB) uydu gözlemevi programı Cobernicus'un verilerine göre, Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü küller, 85 günde çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken, 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.
Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, şimdiye kadar 28 bin olimpik havuzu tamamen dolduracak oranda toplamda 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.
Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşturdu.
Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın Ada ekonomisine verdiği zarar 840 milyon avroyu geçti.
Uzmanlar, volkanın yıl sonuna kadar sönebileceği tahmininde bulunuyor.
İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan "Cumbre Vieja" ile adlandırılıyor.
Volkanik özelliği bulunan Kanarya Adaları grubunda şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ, 18. yüzyılda 6 yıla yakın aktif kalan Lanzarote Adası'ndaki Timanfaya olmuştu.
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