Cüzzam bakterisi karaciğeri büyütüp yenileyebilir
Cüzzam hastalığı, dünyanın en eski ve en inatçı hastalıklarından biri. Cüzzama sebep olan bakteriler, bir organı yenileme kabiliyeti de taşıyor olabilir.
Bilim insanları cüzzamla ilişkili parazitlerin, hücreleri yeniden programlayarak yetişkin hayvanlardaki karaciğerin boyutunu hasar, yara veya tümör olmaksızın artırabildiğini keşfetmişler.
Bulgular, bu doğal sürecin insanlarda yaşlanan karaciğerleri yenilemeye ve sağlıklı geçen ömrü uzatmaya adapte edilebileceğini akla getiriyor.
ENFEKTE VE ENFEKTE OLMAYAN HAYVANLAR KIYASLANDI
Populer Science Türkçe'nin aktardığı araştırmada uzmanlar, işlemin ayrıca hasarlı karaciğerlerin yeniden büyütülmesine yardımcı olabileceğini ve böylelikle son aşama nedbeli karaciğerleri bulunan insanlarda tek tedavi seçeneği olan nakil ihtiyacının azaltılabileceğini söylüyor.
Cüzzam bakterisinin doğal bir konağı olan armadillolara (toplam 57 tane) parazit bulaştıran araştırmacılar, enfekte hayvanlarda enfekte olmayan dirençli armadillolardaki damarlar, safra kanalları ve lopçuk şeklinde bilinen fonsiyonel birimler gibi aynı hayati bileşenlere sahip karaciğerlerin geliştiğini ve bu karaciğerlerin daha büyük, sağlıklı ve hasarsız halde olduğunu keşfetmişler.
Araştırma takımı, bakterinin karaciğerin doğal yenilenme kabiliyetini ‘ele geçirerek’ organın boyutu artırdığını ve bu sayede organ içindeki hücre sayısını artırdığını düşünüyor.
Edinburg Üniversitesi ve ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışma, Cell Reports Medicine bülteninde yayımlandı.
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