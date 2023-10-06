Cyberpunk'ın satış rakamları açıkladı: Dizisi veya filmi geliyor!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 06.10.2023 - 12:23

CD Projekt RED (CDPR), tarafından yatırımcılara özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Cyberpunk 2077 ile ilgili bilgiler verildi. Verilen bilgilere göre Cyberpunk 2077 bu zamana kadar 25 milyon adet sattı. Ayrıca oyunun son çıkan genişleme paketi Phantom Liberty ilk haftadan üç milyon kopya sattı.

Bu üç milyon satışın yüzde 35,9'u Kuzey Amerika'da, yüzde 35,1'i Avrupa'da, yüzde 23,1'i Asya'da, yüzde 2,8'i Avustralya'da, yüzde 2,7'si Güney Amerika'da ve yüzde 0,4'ü Afrika'da satıldı. Satışların platform dağılımına bakıldığında ise yüzde 68'inin PC'de (yüzde 10'u CD Projekt RED'in GOG platformunda), yüzde 20'sinin Sony PlayStation 5'te ve yüzde 13'ünün Microsoft Xbox Series S|X'te gerçekleşti.

CYBERPUNK'IN DİZİSİ VEYA FİLMİ GELİYOR!

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 evreninde bir Live Action (Canlı çekim) projesi geliştirmek üzere Anonymous Content ile büyük bir ortaklık kurdu. Anonymous Content, birçok başarılı film ve TV şovunun yapımcısı olarak tanınıyor.

Cyberpunk 2077 canlı aksiyon projesi henüz erken bir aşamada ve şirket bir senarist arayışında. Proje, CDPR'ın yaratıcı ekibi ile yakın işbirliği içinde geliştirilecek.

Son olarak, CD Projekt RED, The Witcher üçlemesi ve Cyberpunk 2077'nin toplamda ise 100 milyondan fazla sattığını duyurdu.