Daha piyasaya sürülmeyen iPhone 14 için güncelleme geldi

15 Eylül 2022 Perşembe, 20:23

Apple'ın yeni işletim sistemi sürümü iOS 16 kısa bir süre önce yayımlandı. Kendi içinde bazı yenilikleri taşıyan bu güncelleme ek olarak bazı cihazlarda sorunlar da oluşmasına neden oldu.

Örneğin her iPhone 11 kullanıcısında görülmese de dokunmatik ekranda sapıtmalar ve yanlış taraflara tıklama gibi sorunlar yaşanmıştı. Başka iPhone modellerinde yaşanan farklı sorunlara ek olarak Apple, iPhone 14 ailesine için 16.0.1 kodlu yeni bir güncelleme yayımladı.

iPhone 14 ailesi daha kullanımda değil ancak yeni güncelleme yayımlandı

Söylenene göre iOS 16'yla gelecek olan iPhone 14'ler söz konusu güncelleme yapılmadan etkinleştirilemeyecekler. iOS 16.0.1 güncellemesi iPhone'ların çalıştırılmasında sorun yaşandığı için yayımlanmış durumda. iPhone 14'lere özel gelmiş olsa da bu sürümün ilerleyen dönemde diğer iPhone'lara da gelmesi bekleniyor.