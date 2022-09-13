iOS 16, iPhone 11'de ekran sorununa neden oluyor!
Apple'ın güncellemesini sunduğunu sizlere duyurmuştuk. iOS 16 ile tasarımsal ve yazılımsal yenilikler geliyor olsa da iPhone 11 tarafında bazı sorunlar var.
iPhone 11, Apple'ın radikal değişiklikleri içinde barındırdığı bir model olmuştu. 2019 yılında tanıtılan cihaz, halen güncelleme alıyor ve güncel tutuluyor.
iOS 16 güncellemesinin geldiği iPhone 11 ailesinin takısız üyesi standart iPhone'da güncelleme yapıldıktan sonra kullanıcılar 'ekranda rastgele dokunmatik' sorunu yaşamaya başladı.
Apple'ın discussions.apple sayfasında açılan başlıkta açıkça belirtildiği gibi güncelleme sonrası iPhone 11 kullanıcıları dokunmatik ekranlarının stabil çalışmadığını söylüyor.
iOS 16 bazı iPhone 11 kullanıcılarını canından bezdirdi
12 Eylül'de güncellemenin yayımlanmasından sonra sorun bildiren ilk kullanıcıdan sonra onlarca kişi benzer sorunu yaşadığını belirtti. iOS 15.7 ile sorun yaşamadığını söyleyen iPhone kullanıcıları, iOS 16'ya telefonlarını yükselttiklerinde ekranın dokunmatiğinin rastgele tıklamalar yaptığını aktarıyor.
Güncelleme sonrası kullanıcıların bazıları eski sürüme geri dönmek için üçüncü parti uygulamalar kullanmayı tercih etseler de Apple'a geri bildirim olarak yaşadığınız sorunu yazabilirsiniz.
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