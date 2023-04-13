Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu

Yayınlanma: 13.04.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.04.2023 - 12:06

İlk oyunun ardından 13 yıl geçmesine rağmen ikinci oyunu bir türlü çıkmayan Dead Island 2 için nihayet resmi çıkış tarihi açıklanmıştı. 21 Nisan'da çıkacak oyun hakkında kısa bir oynanış videosu yayınlanmış ve heyecan daha da artmıştı.

Bunlara ek olarak oyunun minimum, önerilen, yüksek ve ultra olmak üzere farklı sistem gereksinimleri açıklandı.

Korku oyunları dünyasına 'renkli' ancak bir o kadar da zombilerle mücadele ederek giriş yapan Dead Island, temelde zombi öldürülen ve görevlerin yapıldığı bir korku oyunu. İlk oyun 2011'de çıktıktan kısa bir süre sonra popüler hale gelmiş ve dikkat çekmişti. Dead Island'in devam oyunu için fragman dahi yayınlanmış ancak geliştirici stüdyonun mali sıkıntıları nedeniyle süresiz ertelenmişti.

İşte oyunun sistem gereksinimleri:

Minimum

Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps

İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ

Bellek: 10 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060

Depolama: 70 GB

Önerilen

Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K

Bellek: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

Yüksek

Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps

İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070

Depolama: 70 GB (SSD önerilir)

Ultra