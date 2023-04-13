Dead Island 2'nin sistem gereksinimleri belli oldu
Uzun yıllardır beklenen Dead Island 2 için sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun pek çok sistemde sorunsuz çalışacak gibi duruyor.
İlk oyunun ardından 13 yıl geçmesine rağmen ikinci oyunu bir türlü çıkmayan Dead Island 2 için nihayet resmi çıkış tarihi açıklanmıştı. 21 Nisan'da çıkacak oyun hakkında kısa bir oynanış videosu yayınlanmış ve heyecan daha da artmıştı.
Bunlara ek olarak oyunun minimum, önerilen, yüksek ve ultra olmak üzere farklı sistem gereksinimleri açıklandı.
Korku oyunları dünyasına 'renkli' ancak bir o kadar da zombilerle mücadele ederek giriş yapan Dead Island, temelde zombi öldürülen ve görevlerin yapıldığı bir korku oyunu. İlk oyun 2011'de çıktıktan kısa bir süre sonra popüler hale gelmiş ve dikkat çekmişti. Dead Island'in devam oyunu için fragman dahi yayınlanmış ancak geliştirici stüdyonun mali sıkıntıları nedeniyle süresiz ertelenmişti.
İşte oyunun sistem gereksinimleri:
Minimum
- Çözünürlük/FPS: 1080p/30fps
- İşlemci: AMD FX-9590 veya Intel Core i7-7700HQ
- Bellek: 10 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060
- Depolama: 70 GB
Önerilen
- Çözünürlük/FPS: 1080p/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K
- Bellek: 16 GB
- GPU: AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 Super
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
Yüksek
- Çözünürlük/FPS: 1440p/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3070
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
Ultra
- Çözünürlük/FPS: 4K/60fps
- İşlemci: AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K
- Bellek: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT veya GeForce RTX 3090
- Depolama: 70 GB (SSD önerilir)
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