Yıllardır beklenen Dead Island 2 için çıkış tarihi verildi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:39

Korku oyunları dünyasına 'renkli' ancak bir o kadar da zombilerle mücadele ederek giriş yapan Dead Island, temelde zombi öldürülen ve görevlerin yapıldığı bir korku oyunu. İlk oyun 2011'de çıktıktan kısa bir süre sonra popüler hale gelmiş ve dikkat çekmişti. İkinci oyunun geliştirildiği ve geleceğine yönelik pek çok duyurunun ardından hayal kırıklığı ile çıkışı sürekli ertelenen oyun nihayet yapılan resmi duyuru ile bu yılın nisan ayında geliyor.

DEAD ISLAND 2 İÇİN ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Oyunun ikincisi ilk olarak 3 Şubat'ta tanıtılacaktı ancak bu tarih 28 Nisan'a ertelendi. Bunun ardından erteleme kararını takiben, oyun 21 Nisan tarihine çekildiği açıklandı. İnternet sitesi üzerinden oyunun fragmanı, hazırlanan özel video içerikleri ve ön sipariş linklerine ulaşılabiliyor.

Dead Islandı 2'de de ilk oyunda olduğu gibi zombilerin peşinde olacağız ancak sekiz kişiye kadar co-op desteğinin sağlanması yeni ve bu arkadaşlar ile oynamayı mümkün hale getiriyor.

Oyun Epic Games'te 429 TL'den ön siparişe açılmış durumda.

Oyunun Epic'teki açıklaması şu şekilde:

"Ölümcül bir virüs Los Angeles'ta yayılıyor ve insanları zombilere dönüştürüyor. Isırılmış ama bağışıklığı olan birinden fazlası olarak, salgının ardındaki gerçekleri bul ve kim... veya ne olduğunu keşfet. Ön satın alım yap ve Memories of Banoi'yi al!"

Dead Island 2, 21 Nisan 2023'te ise PC başta olmak üzere, PlayStation 4 ve 5, Xbox Series, Xbox One gibi pek çok platformda bizleri karşılayacak.