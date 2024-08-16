Deepfake kabusuna çözüm yeni yapay zeka aracı duyuruldu

Yayınlanma: 16.08.2024 - 05:00

Güncelleme: 16.08.2024 - 05:15

Deepfake ile eskiden çoğunlukla, eğlence odaklı içerikler oluşturulurken, artık günümüzde ünlü isimlerin özellikle de kadın sanatçıların pornografik içerikleri üretiliyor. Konu hakkında pek çok çözüm önerisi olsa da Pindrop, ses odaklı deepfake içeriklerin neredeyse tamamını tespit edebilen bir yapay zeka aracı duyurdu.

YENİ YAPAY ZEKA DEEPFAKE İÇERİKLERİ TESPİT EDEBİLİYOR

Farklı güvenlik çözümleri sunan Pindrop, Pulse Impact adını verdiği yeni bir yapay zeka aracı tanıttı. Söylenene göre bu yapay zeka aracı deepfake içeriklerini yüzde 99 oranında başarıyla tespit edebiliyor.

Deepfake ile mücadele etmek için şirketlere üyelik tabanlı güvenlik sistemleri sağlayan şirket, ses tabanlı deepfakelere çözüm sunuyor.

Şirketin sunduğu rapora göre yalnızca ABD'de milyonlarca yetişkin, kendi deepfake versiyonu oluşturulmuş birini tanıyor.