Deepfake araştırması: 4 bin ünlü isim pornografi mağduru!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:48

Channel 4 News'in en çok ziyaret edilen beş deepfake web sitesi üzerinde yaptığı bir analiz, 255'i İngiliz olmak üzere yaklaşık 4 bin ünlü kişinin listelendiğini ortaya koydu.

Bu kişiler arasında, yapay zeka kullanılarak yüzleri pornografik materyallerin üzerine yerleştirilen kadın oyuncular, TV yıldızları, müzisyenler ve isimleri açıklanmayan YouTuber'lar da yer alıyor.

Soruşturma, beş sitenin üç ay içinde 100 milyon görüntülenme aldığını ortaya çıkardı.

Mağdurlar arasında olduğu tespit edilen Channel 4 News sunucusu Cathy Newman, "Bu bir ihlal gibi geliyor. Birilerinin bunları bir araya getirmesi, benim onları görememem ve onların benim bu hayali versiyonumu, bu sahte versiyonumu görebilmeleri gerçekten çok kötü hissettiriyor" dedi.

2023'ün ilk üç çeyreğinde, en çok kullanılan 40 deepfake pornografi sitesine 143 bin 733 yeni deepfake porno videosu yüklendiği ve bu sayının önceki tüm yılların toplamından daha fazla olduğu kaydedildi.

Bir Google sözcüsü yaşananlar hakkında, "Bu içeriğin ne kadar üzücü olabileceğini anlıyoruz ve etkilenen insanlara yardımcı olmak için mevcut korumalarımızı geliştirmeye kararlıyız. Politikalarımız uyarınca, insanlar bu içeriğe sahip olan ve benzerliklerini içeren sayfaların aramadan kaldırılmasını sağlayabilir. Bu, arama motorları için teknik bir zorluk olsa da, insanların kendilerini geniş ölçekte korumalarına yardımcı olacak araçların yanı sıra bu içeriği genel olarak ele almak için sıralama iyileştirmeleri de dahil olmak üzere Google aramada aktif olarak ek önlemler geliştiriyoruz" dedi.

Meta'dan Ryan Daniels ise "Meta çocuk çıplaklığını, çocukları cinselleştiren içerikleri ve yapay zeka tarafından üretilen rıza dışı çıplak görüntüler sunan hizmetleri kesinlikle yasaklıyor. Bu uygulama (deepfake oluşturan) çeşitli uygulama mağazalarında yaygın olarak bulunmaya devam ederken, bu reklamları ve arkasındaki hesapları kaldırdık" ifadelerini kullandı.