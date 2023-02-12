Depremde zarar gören baz istasyonlarının sayısı belli oldu
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan yapılan ortak açıklamada bölgede 8.900 baz istasyonunun yer aldığı, bunların büyük kısmının zarar gördüğü aktarıldı.
Geçen pazartesi yaşanan deprem felaketinin ardından telefonların çok iyi çekmediği gündeme gelmişti. Milyonlarca insanın akıllı telefonlarla ve mobil internetleriyle birbiriyle iletişim kurduğu afet durumunda baz istasyonlarının zarar gördüğü ve onarılmadığı için yetersiz olduğu konuşulmaya başlanmıştı.
BAZ İSTASYONLARININ YENİLENDİĞİ VE ONARILDIĞI AKTARILDI
Konu hakkında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yapılan ortak açıklamada bölgede 8.900 baz istasyonunun aktif olarak yer aldığı ve ancak deprem felaketi sonrası bunların 1.400'den fazlasının zarar gördüğü aktarıldı.
Son durumu aktaran operatör şirketleri, zarar gören 1.400 baz istasyonunun onarılarak tekrar devreye alındığı belirtildi. Söylendiği kadarıyla istasyonların yüzde 90'ı tamir edildi.
Yapılan açıklamanın bir kısmı ise şu şekilde oldu:
"Türkiye’yi etkileyen şartlar çerçevesinde bölgede şu ana kadar yapılan iyileştirme çalışmaları şu şekildedir:
-Bölgede bulunan 8.900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400’den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının %90’ı hizmet verir durumdadır.
-Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3.500’ün üzerindendir.
-Bölgede hasar görmüş, kullanılamayacak hale gelmiş baz istasyonların yokluğunu gidermek üzere halihazırda bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Mobil baz istasyonları ortak iletişim altyapısı sağlamakta olup üyelerimiz tarafından farklı lokasyonlarda vatandaşların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamaktadır
-Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır."
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