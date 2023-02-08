Deprem.io nedir? Nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:17

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:53

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 ili etkileyen deprem nedeniyle birçok yurttaş enkaz altında kaldı. Enkazdan kurtulmuş olanlar ise bölgede gıda sıkıntısının olduğunu belirtiyor.

Birçok firma, sivil toplum kuruluşu bölgeye yardım için malzeme göndermeye devam ediyor. Bir diğer taraftan insanlar ise Ahbap, AFAD gibi kuruluşlara bağış yapıyor. Sosyal medyada ise insanların sesleri yetkililere duyurulmaya çalışılıyor.

Bu ortamda en büyük sorun ise bilgilerin düzensiz olması. Bu sorunu çözmek için “Deprem.io” isimli bir site geliştirildi. Bu site sayesinde deprem bölgesindeki hem ihtiyaç sahiplerine hem de enkaz altında kalanların yeri daha düzenli bir şekilde listelenebiliyor.

Siteyi tasarlayanların yaptığı açıklama “Paylaşacağınız yardım, destek taleplerinde yer alan isim, soy isim, telefon ve adres gibi kişisel veriler, tarafımızca oluşturulan ve sunucuları yurtiçi ve yurtdışında bulunan veri tabanında toplanarak, AFAD, Akut, Kızılay gibi yetkili arama kurtarma kuruluşlarının yanı sıra destek ve yardım taleplerini karşılayabilecek sivil toplum kuruluşları ile kişisel veri işleme amacı ile sınırlı olarak paylaşılacaktır. Bu platform kar amacı gütmeden imece usulü bilgi paylaşımı için geliştirildi, hiçbir kurum ve kuruluşla ilişiği yoktur. Gerektiğinde yetkili merci ve kurumlara bilgi sağlanabilir ve iş birliği yapılabilir.” şeklinde. Yani site hiçbir kar amacı gütmüyor ve sadece ihtiyaç sahiplerinin sesini duyurmaya çalışıyor.

Deprem.io nasıl kullanılır?

Tasarımsal olarak da oldukça basit olan siteyi kullanmak için yapmanız gereken ilk şey deprem.io adresine giriş yapmak.

Daha sonra eğer yardıma ihtiyacınız varsa “Yardım Al” menüsünden hangi konuda yardım almak istediğinizi seçebilirsiniz. Seçtikten sonra karşınıza çıkan ekrana adresinizi ve bilgilerinizi yazmanız yeterli olacaktır.

Yardım sağlamak istiyorsanız “Yardım Sağla” menüsünün altından hangi konularda yardım sağlayabileceğinizi seçip bilgilerinizi bırakabilirsiniz.

Ayrıca “Yardım Haritaları” bölümünden de yardıma ihtiyacı olanları görebilir ve onlara ulaşabilirsiniz.