Depremzedeler hakkında e-Nabız'dan bilgi alınabilecek

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:58

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:58

Günlerdir deprem felaketinin sonuçlarıyla boğuşan Türkiye, gelecek umutlu haberleri takip ediyor. Pek çok ülkenin yardım elini uzattığı Türkiye'ye aynı zamanda şirketlerden de yardımlar gelmişti.

Ancak depremzedelerin yakınları ailelerine ve sevdiklerine ulaşamadıklarını hangi hasteneye kaldırıldıklarını bilmediklerini söylüyorlardı. Bunun akabinde e-Nabız'dan bilgi alınabileceği duyuruldu.

DEPREMDEN KURTULAN KİŞİLERİN YAKINLARI e-NABIZ'DAN BİLGİ ALABİLECEK

Depremden kurtulan kişilerin sağlık durumu e-Nabız sistemine işlenecek. Bu sayede kişiler sistem üzerinden anne, baba, eş kardeş ve çocuk gibi yakınlarının durumunu kontrol edebilecek.

e-Nabız" Doğal Afet Bilgilendirme" kısmı ilk etapta kullanılabilir.

Konu hakkında yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

"Ülkemizde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur."