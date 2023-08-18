Deri altı implantlarla anahtar kullanma zorunluluğu bitiyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 02:59

Güncelleme: 18.08.2023 - 02:59

Yazılım mühendisi Miana Windall’ın derisinin altında mıknatıslardan RFID teknolojisine kadar değişen yaklaşık 25 implant bulunuyor. Engadget ile görüşen mühendis, “Çoğunlukla gerçekten fark edilmiyorlar” diyor. Windall, geçtiğimiz hafta DEF CON güvenlik konferansında, implantlarla nasıl ilgilenmeye başladığından ve onları eski ofis binasını taramak gibi kişisel kullanım için programlama deneyiminden bahsetti.

İMPLANTLAR YILLARDIR HAYATIMIZDA

Chip'te yer alan habere göre RFID teknolojisi, metro kartları veya dokunarak ödeme gibi taranabilir teknolojilerin çalışmasını sağlar. Bu nispeten basit teknoloji ilk olarak 1970’lerde patentlenirken, vücut modifikasyonu gelenekleri ise binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Yine de, RFID implantları henüz tam potansiyellerine ulaşmadı ve Windall, birçok insan için hala ilgi çekici ufak bir detay olduklarını söyledi. Ancak bir yere giderken çantanızı yanınızda taşımak istemiyorsanız, doğru kilit stilini satın alabilir ve evinizin içinde ve dışında tarama yapmak için kullanabileceğiniz, kaybetmeyeceğiniz bir sensör implantı edinebilirsiniz.

Ancak bu çipler sihirli bir şekilde her görevi gerçekleştiremiyor. Biohacking ve implant hizmeti Dangerous Things’in kurucusu Amal Graafstra, Engadget’a “Çip implantları Hollywood filmlerindeki gibi çalışmıyor” dedi ve ekledi: “Çok yakınlarda okuyucu olmadığında aktif, canlı veya enerji dolu bile değiller.”

Bu, RFID implantlarının kullanım kapsamının oldukça sınırlı olduğu ve yararlı olması için çoğunlukla kendinizi hack'leyebilmeniz gereken temel bir teknoloji olduğu anlamına geliyor. Aracınızı çalıştırmanıza izin veren Tesla anahtar kartı implantı gibi kullanıma hazır sınırlı kullanım durumları bulunuyor, ancak genellikle kullanıcıların belirli anahtar yapılandırmaları kendi başlarına kopyalayabilme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Graafstra, “Transponderi sattığımızda, bir anahtar satıyoruz ama kilidi satmıyoruz” diyor. Kullanıcının “kilidi” oluşturmak için bir miktar teknik bilgiye sahip olması gerekiyor.

Bu çiplerden birini vücudunuza yerleştirmeden önce, gerekli teknik bilgiye sahip olmadığınızda kullanamayacağınız bir çiple karşılaşabileceğinizi belirtmek faydalı olacaktır. Windall, “Ameliyat olmadan önce araştırmanızı yapın ve mümkün olduğunca ne istediğinizden emin olun” diyor. Yine de Windall'ın kendisinde, derinin altında tutması zararsız olan bazı aktif olmayan çipler bulunuyor.

Şirketler artık RFID implantlarını da güvenlik aracı olarak kullanmanın yollarını arıyor. Erişim kimlik bilgilerinin çalınmaya açık olmasını gerektirdiğinden dolayı, RFID teknolojisiyle ilişkili doğal bir güvenlik açığı bulunuyor. Ancak bu kimlik bilgilerine bir implant olarak sahip olmak, en azından birisinin erişim kartınızı veya bilgilerinizi çantanızdan kolayca çalmasını engeller.

Windall, “Birinin gelip kimlik bilgilerinizi siz bilmeden tarayabilme şansı, muhtemelen o kadar yüksek değil” diyor ve devam ediyor: “Yankesiciler elinizi alamaz, en azından bir pala kullanmıyorlarsa...”

RFID implantları, tıbbi cihaz olmadıkları için ek bir onay (örneğin ABD’de FDA onayı) gerektirmeyebilir. Ancak bu implantlar genel olarak güvenli görünseler de dikkate alınması gereken risk faktörleri olduğunun unutulmaması gerekiyor.