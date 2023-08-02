Yapay zeka destekli beyin implantı devrim yaratabilir

Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:11

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:11

Yapay zeka özellikle sağlık alanında yepyeni buluşları beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Northwell Health’s Feinstein Biyoelektrik Tıp Enstitüsü tarafından geliştirilen bir mikroçip sayesinde göğsünden aşağısını hissedemeyen ve hareket ettiremeyen hasta hem yeniden hisetmeye hem de hareket edebilmeye başladı.

FELÇLİ HASTALARA UMUT OLACAK TEKNOLOJİ

Yapay zeka destekli olan bu beyin implantı, 2020 yılında ABD'de geçirdiğ bir trafik kazası sonucu felç kalan Keith Thomas'ın tekrar hareket kabileyeti kazanmasını sağladı.

Thomas'ın beynine bu implantı yerleştiren ekip, hem kolunu hareket ettirebiler konuma gelmesini hem de birisi ona dokunduğunda hissedebilmesini sağladı.

Bunun için önce Thomas'ın hareket etmesini sağlayan beyin bölümlerinin bir haritası çıkartıldı daha sonra ise haritadaki bölgeler kullanılarak operasyon gerçekleştirildi. Yapay zekanın kullanıldığı bu çip sayesinde Keith Thomas, elini hareket ettirmek istediğinde düşünüyor ve yapay zeka algoritmasına bunu iletmiş oluyor, bilgisayar da bu hareketin yapılması için omurgasında yer alan el kaslarında bağlı cihazlara sinyalleri gönderiyor.

Araştırmacılar bu yaklaşımı 'düşünce güdümlü terapi' olarak adlandırıyor.

Hastanın kol gücü bu sistem sayesinde iki kattan fazla arttı. Teknoloji aynı zamanda hayatını felçle geçirmek zorunda olan kişilerin de aslında umudu oluyor.

Teknolojinin başındaki isimlerden araştırmacı Chad Bouton, "Bu, felçli bir insanda kalıcı hareket ve duyumu eski haline getirmek için ilk kez beyin, vücut ve omuriliğin elektronik olarak birbirine bağlanmasıdır.'' diyor.

Bu sistem sayesinde hareket kabileyeti ya da hissetme tamamen kazanılmıyor ancak ilerleyen dönemde yapılabilecek tedavilere ışık tutuyor.