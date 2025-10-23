Dijital İkizlerle Etik ve Lisanslı Yapay Zeka Üretimi Türkiye’den Geliyor

Türkiye’den çıkan yapay zeka girişimi Excury Studios, kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı “dijital ikizler” oluşturarak içerik üretmesine imkan sağlayacak yeni bir platform geliştirdi. Platform, hem bireylere gelir fırsatı sunuyor hem de markaların etik ve denetlenebilir bir şekilde içerik üretmesini mümkün kılıyor.

Platform video, ses, metin ve görüntü üretiminde farklı yapay zeka teknolojilerini tek çatı altında topluyor. Kullanıcılar, tüm üretim süreçlerini tek bir arayüz üzerinden yönetebiliyor ve dijital ikizlerini hızlı bir şekilde projelerine entegre edebiliyor. Böylece içerik üretiminde hız, verimlilik ve hukuki güvenlik artıyor.

Platformun öne çıkan özelliği, etik ve telifli bir ekosistem üzerine kurulması. Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından dijital ikizlerini oluşturuyor ve her kullanım, şirket tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Üretimler otomatik olarak telif geliri yaratıyor, böylece hem kullanıcı verileri korunuyor hem de yaratıcı emeğin değeri şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.

Sistem, reklamcılık, eğlence, eğitim ve dijital medya gibi alanlarda etik kullanım için güçlü bir çözüm sunuyor. Yapay zeka üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirten yetkililer, “Yapay zeka artık yalnızca bir üretim aracı değil, içerik dünyasının işleyişini kökten değiştiren bir alan. Excury Studios olarak güvenli ve denetlenebilir bir altyapı kurduk” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen altyapı, yaratıcı sektörlerde yapay zekanın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlarken, kişisel hakların korunması ve kötüye kullanımın önlenmesi açısından da yeni bir standart oluşturuyor.