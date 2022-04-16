Dijital teknolojiler 10 yılda Türkiye’de 3,1 milyon yeni iş yaratacak

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Dünya ekonomilerinden şirket ve kurumlara kadar hedeflenen verimlilik artışının altın anahtarını sunan dijital dönüşüm, işgücünü de etkisi altına aldı. 2030’a kadar ekonomilerin verimlilik artışının yüzde 60’ını sağlaması beklenen otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler işgücünde dönüşüm rüzgarı estiriyor. McKinsey tarafından gerçekleştirilen araştırma, otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin Türkiye’de çok sayıda sektörde dönüşüm yaratarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3,1 milyon yeni iş yaratacağını, 2030’a kadar ise, otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon işin yok olacağını gösteriyor. Araştırmaya göre 8,9 milyon işin dijitalleşmesiyle birlikte yapay zeka ve veri bilimi gibi alanların etkisini hissettirdiği geleceğin meslekleriyle 1,8 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin işgücünde dönüşüm rüzgarını arkasına alabilmesinin yolunun otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerden geçtiğini belirten Miuul CEO’su Vahit Keskin, “World Economic Forum tarafından yapılan araştırma, şirketlerin yüzde 50'sinin iş süreçlerinin otomasyonunu, yüzde 80'den fazlasının ise dijitalleşme adımlarını hızlandıracağını ortaya koyuyor. Dünya genelinde 2025 yılına kadar veri analistleri, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanlarının ilk sıralarda yer aldığı 97 milyon yeni işin ortaya çıkması bekleniyor. Türkiye’nin işgücünde yetenek dönüşümünün sağlanabilmesi için yeni yetkinliklerin geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ GELECEĞİN MESLEKLERİNE HAZIRLIYOR

Türkiye’yi veri bilimi ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen geleceğin mesleklerine hazırladıklarını ve yeni istihdam alanları yarattıklarını belirten Vahit Keskin, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Miuul’da Türkçe içeriklerle geliştirdiğimiz kariyer yolculuğu programlarımızla diğer eğitim programlarından ayrışıyoruz. Kullanıcılarımızla yalnızca teorik bilgiler paylaşmıyor, farklı sektörlerin projelerinden örnekler ve mentor desteği sunarak çözüm ortaklığı kuruyoruz. Türkiye’nin yanı sıra İsveç ve İspanya’daki fiziksel ofislerimiz ve ABD’de yer alan sanal ofisimizle küresel ölçekte faaliyet gösteriyoruz. Bu yılın 2. çeyreğinde almayı hedeflediğimiz 5 milyon dolar yatırımla online eğitim sektöründe ses getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim programlarımızın yanı sıra düzenlediğimiz online etkinliklerle Türkiye’de bu alandaki istihdam sorununun çözümüne yönelik adımlar atıyoruz. 31 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz son etkinliğimizde geleceğin meslekleri konusunu ve bu yönde atılması gereken adımları masaya yatırdık"

UZMANLIK ODAKLI YAKLAŞIM SUNUYOR

Başta yapay zeka, metaverse, blokzincir olmak üzere veri bilimi ve yazılım teknolojilerinin alanına giren çok sayıda eğitim programı geliştirdiklerini kaydeden Miuul CEO’su Vahit Keskin, “Eğitmen kadromuzla bu zamana kadar 200 binin üzerinde kullanıcıyı geleceğin mesleklerine hazırladık. Eğitim programlarımızı farklı alt başlıklarda çeşitlendirerek uzmanlık odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Örneğin veri analistinin sahip olması gereken temel yetkinlikleri Data Analyst Path, beceri odaklı yetkinlikleri Data Scientist Path, mühendislik uzmanlığını Data Engineer Path programımızda buluşturuyoruz. Yapay zeka mühendisliği, makine öğrenmesi mühendisliği ve blokzincir geliştiriciliği gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle çeşitli kariyer imkanları yaratıyoruz” diye belirtti.

UZMAN EĞİTMEN VE GÜÇLÜ KURUM İŞ BİRLİĞİ

Geleceğin meslekleriyle iş sahibi olmak isteyenlerin karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin çözümler geliştirdiklerini söyleyen Vahit Keskin, “İnternette teknik yetkinlik kazanmaya yönelik çok fazla kaynak olmasına karşın kaliteli ve doğru içeriğe erişmek oldukça zor. Geleceğin mesleklerini ajandalarına alan büyük şirketlerin hangi proje ve problemler üzerinde çalıştıklarının belirsizliği de kariyer odaklı yol haritası oluşturmayı zorlaştırıyor. Eğitimler sırasında öğrenciler, takıldıkları noktalarda çoğunlukla yalnız kalıyor. Ülkemizin önde gelen kurumlarıyla iş birliğinde veri bilimi, yapay zeka, blokzincir teknolojisi uzmanı eğitmenlerimizin öncülüğünde sunduğumuz yol haritasıyla bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Uzmanlık odaklı bakış açımızla kullanıcılarımızı dijital teknolojilerin şekillendirdiği bir geleceğe hazırlıyoruz” dedi.