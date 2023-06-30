Dinozorlar çağına ait bir grup eğrelti ağacı bulundu

Çin'deki yerleşimde kısa süre önce, eğrelti olarak da bilinen nadir bir ağaç türü olan küçük bir alsophila spinulosa grubu keşfedildi.

Xinhua
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:14
Dinozorlar çağına ait bir grup eğrelti ağacı bulundu
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Bulunan ağaçların sayısı 100'den fazla iken, ortalama yükseklikleri beş ila altı metre arasında değişiyor.

Dev bir şemsiyeyi andıran ağaçlar, dağlardaki derelerin arasına dağılmış durumda bulunuyor.

BULUNTULAR 200 İLA 300 MİLYON YIL ÖNCEYİ İŞARET EDİYOR

Ruili Nadir Botanik Bahçesi Yönetim Enstitüsü Direktörü ve kıdemli mühendis Zhao Xianming, söz konusu ağaçların yaklaşık 200 ila 300 milyon yıl önce ortaya çıktığını ve bir zamanlar dinozorların yiyeceği olduklarını söyledi. Bilim topluluğu, paleontoloji ve yeryüzü evrimiyle ilgili çalışmalar için keşife "yaşayan fosil" ismini verdi.


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