Dünyadaki en büyük dinozor kafatası sergileniyor

Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:47

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:12

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Adem" adı verilen torosaurusun yaklaşık 6,5 ton ağırlığında ve üç metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Adem'in kafatası sadece kendi türü içinde değil, tarih boyunca kara hayvanları arasında kaydedilmiş en büyük kafatası olarak öne çıkıyor.

"Adem", diğer fosiller ve dinozor kalıntılarıyla birlikte önümüzdeki hafta müzedeki Permiyen dönemi sergisi kapsamında gösterime çıkacak.

ABD'DE KEŞFEDİLDİ

Knuthenborg Safari Parkı yöneticisi Christoffer Knuth ve ekibi tarafından ABD'nin Wyoming eyaletinde keşfedilen bu olağanüstü örnek, torosaurus türünün çeşitli ortamlardaki yaşamına dair paha biçilmez bilgiler sağlıyor.

Evrim Müzesi'nde Paleontolog olan Anna Oehlenschlaeger: "Bu kafatasıyla ilgili çok ama çok şaşırtıcı olan şey, bu kafatasının Dünya'da şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozor kafatası olması."

ABD Utah Üniversitesi'nde paleontoloji profesörü Mark Loewen ise "Evrim Müzesi'nde sergilenen torosaurus, şimdiye kadar yaşamış tüm kara hayvanları arasında kesinlikle en büyük kafatasına sahip." diyor.

"Bunların neden bir safari parkında sergilendiğini merak ediyor olabilirsiniz. Burası bugün gezegenimizde var olan tüm hayvanların büyük resmini, bu hayvanların korunmasını ve zaman içinde meydana gelen tükenme ve evrim tablosunu bir araya getiriyor. Bence bu sergi, hayvanların nereden geldiği ve gelecekte nereye gideceklerinin yanı sıra koruma, evrim ve ekoloji hakkında düşünmek için harika bir olanak yaratıyor."