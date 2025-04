Diş macununa benzeyen esnek batarya geliştirildi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:18

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:18

Linköping Üniversitesi'nde bu bataryayı geliştiren ekibe göre yumuşak, diş macunu benzeri batarya, herhangi bir cihaza sığma kapasitesiyle elektronik aletleri dönüştürebilir.

Potansiyel uygulamalar arasında tıbbi cihazlar, giyilebilir aletler ve hatta yeni nesil robotlar yer alıyor. Linköping Üniversitesi'nden yardımcı doçent Aiman Rahmanudin, "Dokusu biraz diş macununa benziyor" diyor. Örneğin malzemeyi üç boyutlu yazıcıyla işleyerek istediğiniz şekildeki bataryayı elde edebilirsiniz. Bu da yeni bir tür teknolojinin önünü açıyor.

Independent Türkçe'ye göre bataryada kağıt üretiminden elde edilen sürdürülebilir bir yan ürün olan ligninden yapılmış elektrotlar kullanılması, onu geleneksel lityum bazlı teknolojilere karşı çevre dostu bir alternatif haline getiriyor.

'BOL MİKTARDA HAMMADDE VAR AMA PERFORMANSIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Bugüne kadar esnek bataryaların işlevlerini yerine getirmesi için nadir bulunan, çevreye zarar veren malzemelere bel bağlanıyordu.

Organik Elektronik Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan ve araştırmayı yöneten Mohsen Mohammadi, "Bataryadaki malzemeler konjuge polimerler ve lignin olduğu için hammaddeler bol miktarda var" diyor.

Lignin gibi bir yan ürünü batarya malzemesi gibi yüksek değere sahip bir meta haline getirerek daha döngüsel bir modele katkı sağlıyoruz. Yani bu sürdürülebilir bir alternatif.

Ekibin geliştirdiği prototip, orijinal uzunluğunun iki katına kadar esnedi ve performansta önemli bir gerileme olmadan en az 500 kez şarj edildi.

Araştırmacılar elektrik voltajını artırmak ve faydasını daha da ilerletmek için bataryayı geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Yardımcı Doçent Rahmanudin "Batarya mükemmel değil. Konseptin işe yaradığını gösterdik ancak performansın iyileştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

Voltaj şu anda 0,9 volt. Voltajı artırmak için başka kimyasal bileşikleri kullanmayı deneyeceğiz.

Çığır açan batarya, hakemli dergi Science Advances'ta cuma günü yayınlanan "Make it flow from solid to liquid: Redox-active electrofluid for intrinsically stretchable batteries" (Katıdan sıvıya aksın: Özünde gerilebilir bataryalar için redoks aktif elektroakışkan) başlıklı çalışmada ayrıntılandırılıyor.