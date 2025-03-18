Elektrikli araç batarya takas ağı kuruluyor: 5 dakikada full şarj

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:02

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:07

Çin'de gelişmiş batarya teknolojileri söz konusu olduğunda, hem NIO hem de CATL sektör söyleminin temel dayanaklarıdır. NIO, elektrikli araçlar ve komşu teknolojiler alanında önde gelen yenilikçilerden biri olarak kendini kanıtlamış ve Çin'in ötesine geçerek yeni küresel pazarlara açılmıştır.

Aynı zamanda CATL, son on yılın büyük bir bölümünde batarya üretiminde ve pazar payında liderliğini korudu. EV akülerinin ötesinde CATL, Çin'de kendi akü takas istasyonları ağını kurarak, sonunda benzin istasyonlarının yerini tamamen alma stratejisinin bir parçası oldu.

ALTERNATİF VE HIZLI YÖNTEM

Benzer şekilde, batarya değişimleri NIO'nun EV stratejisinin büyük bir parçası olmaya devam ediyor. Marka takasların pil takımının yerinde kaldığı geleneksel şarj yöntemlerine uygulanabilir bir alternatif olarak hizmet edebileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

Bununla birlikte, NIO ve CATL birbirlerine yabancı değiller. Daha önce de her iki şirket de batarya teknolojisini genişletmek ve daha fazla pazara ulaştırmak için çeşitli ortaklıklar kurmuştu. Bugün NIO ve CATL, dünyanın en önde gelen ağını kurmak için batarya takas teknolojisine odaklanan yeni bir stratejik ortaklığı onayladı.

DİĞER MARKALARI DA KAPSIYOR

Her iki şirket de 17 Mart'ta Ningde, Fujian, Çin'de imzalanan yeni stratejik ortaklıklarının ayrıntılarını paylaştı. NIO ve CATL, dünya lideri bir akü takas ağı kurmak için işbirliği yapmayı ve teknolojik güçlerinden yararlanmayı planlıyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Birleşik batarya standartlarını temel alan iki taraf, batarya takas ağlarının paylaşımını güçlendirecek ve batarya takas hizmetlerinin benimsenmesini ve ilerlemesini hızlandıracak. CATL, NIO'yu pil değiştirme ağını geliştirmede desteklerken, Choco-Swap teknik standartları ve ağı, NIO'nun yeni markası Firefly'nin yeni geliştirilen modellerine tanıtılacak.''

CATL ve NIO, NIO ve diğer elektrikli araç sürücülerine daha sorunsuz ve verimli bir batarya takas ağı deneyimi sunmak için paralel olarak çalışacaklarını belirtti. Birçok elektrikli araç üreticisi için olduğu gibi, genel amaç bataryalı elektrikli araç seyahatini daha kolay hale getirerek daha fazla tüketiciyi tamamen elektrikli hale getirmeye yardımcı olmak.

BEŞ DAKİKADA TAM ŞARJ

Dün, NIO ve CATL'nin rakibi BYD, 1.000 kW hızları sayesinde bir aracı beş dakikada şarj edebilen ve böylece geleneksel bir benzin istasyonu ziyareti ile zaman eşitliğine ulaşan yeni bir 1.000 voltluk EV platformunu tanıttı. Bu haberden önce, akü değişimleri çok daha hızlı bir şarj yöntemi olarak kalmıştı ve bir aracın benzin istasyonuna girmesi, aküsünün değiştirilmesi ve tekrar yola çıkması beş ila sekiz dakika sürüyordu.

NIO ve CATL, sadece NIO araçlarında değil, çeşitli marka ve modellerde evrensel akü uyumluluğunu içeren ulusal akü takas ağı standartlarını ortaklaşa geliştirip benimseyerek bu alternatif yöntemi Çin'de daha da yaygınlaştırmayı umuyor.