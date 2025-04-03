Samsung Galaxy Ring 2’de katı hal batarya tercih edilebilir

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:56

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:56

Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bazı ülkelerde satışa sunulmuştu. Cihazın ikinci versiyonu da bu yıl sonuna kadar tanıtılacak. Akıllı giyilebilir cihaz geleneksel lityum iyon batarya değil katı hal bataryaya sahip olabilir. Güney Kore merkezli Money Today SK tarafından ortaya atılan bu bilgi ile akıllı yüzük çok daha uzun bir batarya ömrü sunabilir.

SAMSUNG GALAXY RING 2 PİL ÖMRÜYLE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Katı hal batarya, cihazı daha güvenli hale getirmesinin ötesinde pil ömrünü de uzatacak ve performansını da artıracak. Lityum iyon bataryanın yer aldığı ilk Galaxy Ring modeli tek tam şarj ile 7 günlük bir kullanım sunuyor. Bu batarya değişikliği ile kullanım ömrünün de katlanacağı belirtiliyor.

Öte yandan katı hal batarya geliştirme süreci, Samsung’un yan kuruluşu Samsung Electro-Mechanics tarafından yürütülüyor. Bu teknolojinin akıllı yüzük ile sınırlı kalmayacağı daha fazla cihazda da kullanılacağı söyleniyor.

Samsung'un bu bataryaları 2026 yılında tanıtması beklenen Galaxy Buds'da ve 2027 yılında tanıtılacak Galaxy Watch serisinde kullanması bekleniyor. Bu tarz bir batarya kullanımı ise cihazların fiyatlarına yansıyacak. Yani katı hal bataryanın kullanılacağı cihazlar yüksek maliyet sebebiyle yüksek fiyat ile satışa sunulacak.