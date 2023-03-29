Dokunmatik ekran ile donatılan JBL Tour Pro 2 satışa çıktı

Kablosuz kulaklık modellerine farklı seçenekler ekleyen markalara JBL de eklendi. Dokunmatik bir ekranı bulunan kablosuz kulaklığın şarj haznesi dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:29
Dokunmatik ekran ile donatılan JBL Tour Pro 2 satışa çıktı
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Kablosuz kulaklık tarafında adından söz ettiren JBL, bir süre önce yeni cihazını tanıtmıştı. Türkiye'de satışa çıkan kulaklık farklı bir tasarıma sahip. Şarj haznesinde dokunmatik ekran bulunan kulaklık, 40 saate kadar kullanım sunmasıyla önce çıkıyor. 

JBL TOUR PRO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

JBL Tour Pro 2, iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 1.45 inç boyutlarındaki dokunmatik ekranı şarj haznesinin ön kısmında konumlandıran JBL, bu ekranı fonksiyonel hale getiriyor. Söz konusu ekran kullanıcının cihazıyla eşleştirildikten sonra bildirimleri okumaya, aramaları cevaplamaa ve gelen mesajların kontrol edilmesine olanak sağlıyor. 

Bir nevi akıllı saat görevi gören kulaklığın haznesine ek olarak kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğiyle geliyor. 

10mm sürücülerin yer aldığı kulaklıkta Bluetooth 5.3 LTE yer alıyor. Şarj kutusuyla beraber 40 saatlik kullanım sunan kablosuz kulaklık, şarj haznesi olmadan 10 saatlik bir kullanım sunuyor. 

6 mikrofonu olan kulaklık Türkiye'e 6 bin 990 TL'ye satışa çıktı.


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