Dolandırıcılara karşı korunma yöntemleri neler?
Kaspersky uzmanları, Oscar töreni nedeniyle halkın aday filmlere olan ilgisinden faydalanan dolandırıcılara karşı kimlik avından kaçınmaya yardımcı olacak önerilerde bulundu.
Kaspersky'a göre, 2023 yılının en iyi filmlerini onurlandırılacağı 96. Akademi Ödülleri 10 Mart'ta Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.
Oscar töreni, halkın aday filmlere olan ilgisini önemli ölçüde artırıyor, bu durumdan faydalanan dolandırıcılar, bu popüler filmlere ücretsiz erişim vadeden kimlik avı web siteleri hazırlıyor. Oscar adayı filmlerin artan popülaritesinden faydalanan dolandırıcılar, bu filmlere erişim vaat eden sahte yayın siteleri oluşturuyor. Sözde "ücretsiz" erişim elde etmek için kullanıcılar kredi kartı bilgilerini vererek bir aboneliğe kaydolmaları için kandırılıyor.
ÜCRETSİZ FİLMLERE ERİŞİM VAADİ İLE KİŞİSEL BİLGİLER ÇALINIYOR
Kişisel bilgilerini girdikten sonra kullanıcılar filmlere erişemiyor ve bunun yerine hassas bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Bu aldatıcı uygulama, yetkisiz işlemlere ve mağdurlar için mali kayıplara yol açıyor.
Popüler filmlerin indirilmesini sağlayan bazı web siteleri de kimlik avı tuzağı olabiliyor. Bu siteler bir film için birden fazla indirme seçeneği sunabiliyor, ancak bağlantılara tıklamak indirme işlemini başlatmıyor. Bunun yerine, kullanıcılar sahte para hediyeleri veya ödül çekilişleri gibi dolandırıcılıklarla dolu başka bir sayfaya yönlendiriliyor. Bu sayfalarla etkileşime geçmek kişisel verilerin ve finansal varlıkların kaybına yol açabiliyor.
Kaspersky uzmanlarından dolandırıcılardan korunma önerileri:
Kaspersky uzmanları, kimlik avından kaçınmaya yardımcı olacak basit önerileri şöyle sıralıyor:
"Web sitesinin yasallığını doğrulayın. Film izlemeden veya indirmeden önce her zaman web sitesinin güvenilirliğini kontrol edin. Çevrimiçi incelemelere bakın veya meşru kaynaklar tarafından önerilen güvenilir platformları kullanın. Gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere karşı dikkatli olun. Bir site şu anda vizyonda olan veya yeni vizyona girmiş filmlere ücretsiz erişim sunuyorsa, muhtemelen bir dolandırıcılıktır. "Ücretsiz" film erişimi banka bilgilerinin girilmesini gerektiriyorsa, böyle bir siteye dikkatle yaklaşılmalıdır. Güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmayı düşünün. Saygın antivirüs yazılımları ve web güvenlik araçları yükleyerek cihazlarınızı koruyun. Bu programlar kimlik avı sitelerini tespit edip erişimi engelleyebilir ve ilk bakışta yasal görünebilecek kötü niyetli web sitelerinden kaçınmanıza yardımcı olabilir."
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