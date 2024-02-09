Bentley, Mercedes, Porsche... TMSF dolandırıcılara karşı uyardı

TMSF, 22 Şubat'ta ihalesi gerçekleşecek lüks araçların satışına aracılık yapabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı yurttaşları bir kez daha uyardı. Satışa konu 19 araç arasında değeri 6 milyon lirayı aşan Bentley, Mercedes, Porsche gibi markalar bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:36
Bentley, Mercedes, Porsche... TMSF dolandırıcılara karşı uyardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak yurttaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu.

TMSF bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.

TMSF, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı ve içinde lüks araçların da olduğu ihalelerin, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılımına açık olduğunu,  bütün ihale bilgilerine kurumun internet adresi üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kamuoyunda “çantacı, aracı, komisyoncu” gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiğini, duyurusu yapılmadan, kimsenin çok düşük bedellere araç almasının mümkün olmadığını vurguladı.

HEDEFEVİM'İN ARAÇLARI SATILACAK

22 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılıyor.

Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ’nin (TH Hedefevim AŞ/Malik) araçları kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak.


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