Drone üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı’na karşı dava açtı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:54

Dünyanın en büyük drone üreticilerinden biri olan Çin merkezli DJI, ABD Savunma Bakanlığı'na karşı dava açtı. Şirket, 2022 yılında ABD'nin kendisini "Çin askeri şirketi" olarak tanımlaması nedeniyle bu karara itiraz ediyor. DJI, Savunma Bakanlığı'nın listelemesi sonucu ABD'deki askeri ihalelere katılamıyor ve mevcut sözleşmelerini kaybediyor.

ASKERI BAĞLANTI İDDİALARINA SERT YANIT

Çin’in Shenzhen kentinde bulunan DJI, kişisel ve ticari drone pazarının %90'ını elinde bulunduruyor. DJI’ın popüler modelleri arasında DJI Air 3S ve DJI Mavic 2 Pro gibi ürünler yer alırken, bu cihazlar hava fotoğrafçılığından film sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip. ABD Savunma Bakanlığı ise DJI’yi Çin ordusuyla ilişkili şirketler arasında göstererek, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda, listesine dahil etmişti. Ancak DJI, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve kendilerinin tamamen tüketici ve ticari ürünler ürettiklerini vurguladı.

İTİBAR VE MADDİ KAYIPLAR

DJI, yalnızca iş kayıpları yaşamadıklarını, aynı zamanda çalışanlarının ABD’de defalarca taciz ve hakarete uğradığını belirtti. Şirket, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun drone ithalatını engellemeye çalıştığını da vurguladı. Bir gümrük yetkilisi ise bu uygulamanın, 2021 yılında Başkan Joe Biden tarafından yürürlüğe sokulan Uygur Zorla Çalıştırma Önleme Yasası kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

Son gelişmeler ışığında, DJI’ın federal mahkemede tazminat talebinde bulunma dışında bir alternatifi olmadığı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı da DJI’ın askeri değil, tüketici odaklı bir şirket olduğunu kabul ederken, ulusal güvenlik riskleri konusundaki hassasiyetlerini sürdürüyor.