Paris 2024'te drone skandalı: Teknik direktör görevden alındı!

Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:38
Paris 2024'te drone skandalı: Teknik direktör görevden alındı!
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Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, casusluk skandalı sonrası görevinden alındı.

TSN'de yer alan habere göre; Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi.

YARDIMCILARI DA GÖNDERİLDİ

Priestman ile birlikte yardımcı antrenör Jasmine Mander ve analist Joseph Lombardi de görevden alındı.

Paris 2024'te Kanada Milli Takımı'na yardımcı antrenör Andy Spence liderlik yapacak.


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