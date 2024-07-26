Paris 2024'te drone skandalı: Teknik direktör görevden alındı!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:38

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:38

Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman, casusluk skandalı sonrası görevinden alındı.

TSN'de yer alan habere göre; Priestman, Olimpiyatlar öncesi rakibi Yeni Zelanda antrenmanlarını drone ile gözetlediği için görevine son verildi.

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Priestman ile birlikte yardımcı antrenör Jasmine Mander ve analist Joseph Lombardi de görevden alındı.

Paris 2024'te Kanada Milli Takımı'na yardımcı antrenör Andy Spence liderlik yapacak.