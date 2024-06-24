Dünya, asteroit çarpmasına karşı tamamen savunmasız

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:53

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:53

NASA'nın Dünya'yı asteroit ve kuyrukluyıldızlardan koruma, takip etme ve bulma görevini yürüten Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan bir simülasyona göre insanlık, yıkıcı bir asteroidin Dünya’ya çarpmasına karşı savunmasız durumda. Rapora göre Dünya, 14 yıl önceden haber verilse bile, yıkıcı bir asteroit çarpmasına karşı kendini savunmak için gerekli uzay görevlerini hızlı bir şekilde uygulamak için sınırlı hazırlığa sahip durumda.

DÜNYA, ASTEROİTLERE KARŞI SAVUNMASIZ

Donanımhaber'in aktardığına göre göre NASA, çok sayıda ABD devlet kurumunun katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatta Dünya’ya 14 yıl içinde yüzde 72 ihtimalle çarpacağı varsayılan asteroide karşı verilecek tepkiler ve hamleler gözlemlendi. Sonuçlar ise insanlık için iyiye işaret etmiyor.

Tatbikat kapsamında asteroit boyutları 60 ila 800 metre arasında değişirken, en olası asteroit 100 ila 320 metre arasında olacak. Yapılan çalışmaya göre çarpmanın hiç kimseyi etkilememe ihtimali yüzde 45, 1.000'den fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 47, 100.000 kişiyi etkileme ihtimali yüzde 28, 1 milyondan fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 8 ve 10 milyon kişiyi etkileme ihtimali yüzde 0,04 seviyesinde bulunuyor.

Rapor, 14 yıllık bir zamana rağmen gerçekleştirilecek uzay görevi, afetlere hazırlık, iletişim ve bütçe gibi kritik gerekliliklerin siyasi liderlikteki değişiklikler, personel ve sürekli değişen dünya olayları nedeniyle zorluklarla karışılacağını belirtiyor. Örneğin rapor, böyle bir asteroide yanıt vermek için açıkça tanımlanmış bir süreç bulunmadığını söylüyor. Yani hiçbir kurum tam olarak ne yapacağını ve hangi adımların izleneceğini bilmiyor. Böylesi bir senaryo için yapılan tek somut girişim NASA’nın başarılı olan DART göreviydi. NASA görev kapsamında ilk defa bir asteroidin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı.

Öte yandan böylesi bir senaryoda sadece ABD değil uluslararası alanda da karar verme süreçleri tanımlanmamış, işbirliği olasılıkları ele alınmamış durumda. Dolayısıyla sadece uzay misyonu başlatma kapasitemiz olup olmadığından emin değiliz, aynı zamanda hangisini başlatacağımıza karar vermek için gereken süreçten de emin değiliz.

Hazırlıksız olunmasına rağmen bazı iyi haberler de var. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuarı gezegen savunma bölümü sorumlusu Terik Daly, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya çarpacak önemli büyüklükte bir asteroit olmadığını söylüyor.

Kötü haber ise esasında bu asteroitlerin çoğunun nereden gelebileceğini bile bilmememiz. Örneğin 2013’te Rusya’ya düşen 1.500 kişinin yaralanmasına neden olan 20 metrelik asteroid de tespit edilememişti. Geçtiğimiz yıl 2023 NT1 olarak adlandırılan 60 metrelik asteroid, Dünya'nın sadece 96 bin kilometre uzağından geçti. Bu cisim, Dünya’yı geçtikten 2 gün sonra tespit edilebildi. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da Güneş’ten Dünya’ya doğru gelen asteroidleri tespit etmekte büyük zorluklar yaşanıyor.