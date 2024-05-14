NASA'ya Boeing Starliner uyarısı: "Felaket riski var"

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:38

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:38

NASA'ya Starliner uzay aracı için valf parçaları tedarik eden ValveTech, 17 Mayıs'ta yapılacak fırlatmaya karşı uyarıda bulundu. En son 6 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatma, bir valf sorunu nedeniyle kalkıştan iki saat önce iptal edilmişti.

Starliner, insanları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer noktalara götürüp geri getirmek üzere tasarlandı. ValveTech Başkanı Erin Faville yaptığı basın açıklamasında, "Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında bir felaket meydana gelme riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

KULLANIM ÖMRÜ TAMAMLANMIŞ OLABİLİR

Independent Türkçe'nin medyada yer alan haberlerden aktardığına göre fırlatmadan dakikalar önce Starliner'ın yanından geçen biri valf sızıntısına işaret eden bir vızıltı sesi fark etti. Bu ses valfin kullanım ömrünü tamamladığını gösteriyor olabilir.

Faville, NASA'yı "astronotların ve yerdeki insanların başına bir felaket gelmeden önce Starliner'ın güvenli olduğunu garantiye almak için güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve güvenlik protokollerini yeniden incelemeye" çağırdı.

Bu, son zamanlarda uçaklarındaki kusurlar nedeniyle defalarca manşetlere çıkan Boeing için son kötü haber oldu.

Yüklenici daha sonra federal mahkemenin Kasım 2023 tarihli kararında gündeme gelen ayrı bir konuya yöneldi. Mahkeme Boeing'in Aerojet Rocketdyne adlı bir başka yüklenicinin valfini kullandığını ve bu şirketin ValveTech'in tasarım ve teknolojisinden yararlanarak "birden fazla gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini" tespit etmişti.

Basın açıklamasında, duruşmadaki bir tanığın Aerojet valfinin "doğru özelliklere sahip olmadığı ve güvenlik protokollerine uyup uymadığının değerlendirilmediği" uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Basın açıklamasının devamında ValveTech'in "NASA, Boeing ve Aerojet'in bu valfi uygun destekleyici veriler ya da geçmiş veya eski bilgiler olmadan görevde kullanıma nasıl uygun görebildiklerini sorgulamaya devam ettiği" ve bunun "NASA tarafından oluşturulan havacılık-uzay endüstrisi yeterlilik protokollerine aykırı olduğu" söylendi.