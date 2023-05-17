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Dünya Sağlık Örgütü yapay zekâ konusunda uyardı

DSÖ, yapay zekânın sağlık alanında kullanımında yanlış bilgilendirme ve önyargıya karşı uyarıda bulundu.

Reuters
Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:42
Dünya Sağlık Örgütü yapay zekâ konusunda uyardı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yapay zekâ konusunda insanları uyardı. DSÖ uyarısında yapay zekânın kullanımında yanlış bilgilendirme ve önyargıya dikkat çekti.

DSÖ, sağlık alanında karar alma süreçlerinde kullanılan yapay zekâların verileri yanıltıcı veya kötüye kullanılabileceği konusunda endişe duyduğunu ifade etti. 

Kuruluş, açıklamasında "verilerin yapay zekâyı eğitmek için kullanılmasının doğru sonuçlar üretmediği" ve "modellerin dezenformasyon üretmek için kötüye kullanılabildiğini" vurguladı.


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