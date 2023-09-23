Dünyada 23 milyon kişinin sağlığına doğrudan zarar veriyor

Yayınlanma: 23.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 07:00

BBC'nin haberine göre, uluslararası ekip tarafından yürütülen araştırma, metal madenciliğinin toplum sağlığına etkisine odaklandı.

Nehirleri 7 bin yıl önce kirletmeye başlayan metal madenciliğini, "insanlığın en erken ve en kalıcı çevre kirletme biçimi" olarak tanımlayan araştırmacılar, küresel ölçekte metal madenleri çevresinde yaşayan ve toksik atıklara zararlı konsantrasyonlarda doğrudan maruz kalan nüfusu hesapladı.

TERK EDİLMİŞ OLAN MADENLERİN ATIKLARI DA KİRLETİYOR

Devletler, madencilik firmaları ve ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) gibi kurumların yayımladığı verilerin derlendiği araştırmada, dünya genelinde 22 bin 609 faal, 159 bin 735 terk edilmiş metal madeni haritalandırıldı.

Dünyada toplam uzunlukları 480 bin kilometre olan çok sayıda nehrin ve 164 bin kilometrekare taşkın yatağının, faal ve terk edilmiş madenlerin atıklarıyla kirlendiği tespit edildi.

Uzun vadede maden atıklarının nehirlere salınmasının, maden atık barajlarının çökmesinden doğrudan etkilenen nüfusa kıyasla 50 kat fazla insana zarar verdiğine değinilen araştırmada, geçmişte veya faal olarak metal madenciliği alanlarında yapılan tarımsal faaliyetlere ve besi hayvancılığına da ciddi zarar vereceği aktarıldı.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Chris Thomas, dünya genelinde 23 milyon insanın "kirlenmiş" bölgelerde yaşadığını, tarım ve sulama yapılan bu bölgelerdeki kişilerin sağlığının pek çok açıdan korunmasız olduğunu kaydetti.

Daha önceki araştırmalarında, tatlı su kaynaklarında metal tortularının hareketlerini inceleyen araştırmacılar, zararlı maddelerin yayılmasını inceleyerek tarım ve hayvancılık için doğru arazilerin tespiti üzerine çalışmak istediklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.