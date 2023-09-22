Günde tek öğün beslenmeye ilişkin çarpıcı bilimsel araştırma

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:06

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:06

Ünlülerin yıllarca verdiği kiloları 'One Meal A Day' yani günde tek öğün beslenme diyetiyle verdiklerini söylemesi, binlerce kişinin yıllar içinde bu yeme biçimini benimsemesine neden oldu. OMAD olarak bilinen bu diyet 24 saat içinde 23 saat aç kalmaya dayanıyor. 1 saat içinde tek öğün beslenen kişiler, bir nevi aralıklı oruç yapmış gibi de oluyor.

BU TARZ DİYETLER HER ZAMAN İYİ SONUÇLAR DOĞURMAYABİLİR

Bu tarz bir diyetin sağlıklı olup olmadığını araştıran bilim insanları diyeti yapan kişilerin kilo kontrolü yapması konusunda bu tarz aşırı diyetlerin etkisinin olabileceğini buldular. Kan basıncını düşüren bu diyetler aynı zamanda başka bazı faydaları beraberinde getiriyor.

Çalışmalar, zaman kısıtlaması olan beslenmelerde insanların metabolizmasını çeşitli yönlerden iyileştirdiğini de gösteriyor. Ayrıca bu tarz diyetler, kan şekerinin ve kolesterol seviyelerinin iyileşmesi, iltihaplanmanın azalması ve en nihayetinde iştah kontrolünde önemli bir yardımcı.

Frontiers'ta yayımlanan 'zayıf kişilerde günde bir öğün beslenmenin metabolik sağlık ve fiziksel performans üzerindeki etkileri' adlı makaleyi irdeleyen Nottingham Üniversitesinden öğretim görevlisi, klinisyen ve toplum diyetisyeni Amanda Avery, bu diyetlerin tehlikeli hale gelebileceğini söylüyor.

Söz konusu çalışmada bu tarz diyetlerin insanlara etkileri incelendi. Araştırma süresince katılımcılara her gün aynı miktarda kalori içeren yiyecekler verildi.

Araştırmanın yarısında katılımcılardan verilen kalorinin tek öğünde tüketilmesi daha sonra aynı kalorinin üçe bölünerek tüketilmesi istendi. Her öğün düzeni 11 günlük süre boyunca takip edildi ve öğün saatleri 17.00 ve 19.00 seçildi. Araştırmaya başlanan 13 kişinin 11'i çalışmayı tamamlayabildi.

Sonuçta; Katılımcılar her gün bir öğün yedikleri senaryoda vücut ağırlıklarında ve yağ kütlelerinde daha büyük bir azalma gördüler. Ancak bir diğer yanda bu katılımcılarda yağsız kütle ve kemik yoğunluğunda da büyük bir azalma görüldü.

Bu diyetin uzun süre takip edilmesi, kişilerde kas fonksiyonlarının azalmasına ve en uzun aşamada kemiklerin zayıflaması bu bağlamda kırılması riskleri ortaya çıkabilir.

OMAD'ın etkilerini inceleyen başka çalışmalarda ise çelişkili sonuçlar ortaya çıktı. Burada hayvanlar üzerinde yapılan çalışmada tek ve büyük bir öğün yiyen farelerin birden fazla öğün tüketen farelere oranla daha fazla kilo aldığı gözlemlendi.

Bu aşırı diyetlerin etkilerinin incelenmesi için daha fazla ve uzun süreli çalışma yapılması gerekiyor. Çünkü bir kişi günde bir öğün yiyorsa bu öğünde yeterli miktarda, protein, lif ve temel vitaminleri de alması gerekiyor. Diyet yapan kişiler tek öğün yiyeceği için bunlardan mahrum kalırsa uzun süreçte sağlık sorunları yaşamaya başlayacaktır.

Bu tarz 'aşırı' diyetler, çocuklara, hamilelere, hamile kalmayı planlayanlara ve emziren kişilere ya da yeme bozukluğu olanlara kesinlikle önerilmiyor.